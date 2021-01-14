Европейский суд по правам человека в своем решении о признании приемлемым для рассмотрения дела «Украина против России» относительно Крыма принял во внимание высказывания президента РФ Владимира Путина, в которых тот подтвердил факты захвата полуострова российскими военными.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 14 января, передает Укринформ.

«И напоследок. Суд принял к особому вниманию неопровержимые заявления президента Путина. Первое было сделано на встрече с руководителями силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Там было сказано, что он принял решение «начать работу по возвращению Крыма в Российскую Федерацию». Второе было во время телевизионного интервью 17 апреля 2014 года, где он прямо признал, что Россия «разоружила воинские подразделения и правоохранительные органы» и что «российские военнослужащие поддержали крымские силы самообороны», - говорится в документе ЕСПЧ.

Как ранее сообщал ForUm, 14 января ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России по Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу, сообщил министр юстиции Денис Малюська.