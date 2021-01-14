Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России по Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека», - написал он в Facebook и напомнил, что в деле Украина просит суд признать нарушение Россией статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливый суд), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни), статьи 9 (Свобода мысли, совести и религии), статьи 10 (Свобода выражения мнения), статьи 11 (Свобода собраний и объединений), статьи 14 (Запрещение дискриминации) в сочетании со статьями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенции и статьей 1 (Защита права собственности) протокола, статьей 2 (Свобода передвижения) протокола № 4 к Конвенции.

Министр отметил, что дело имеет сразу несколько важных аспектов.

«Юридический: мы шаг за шагом доказываем судебными решениями факты агрессии и преступного поведения Российской Федерации на территории нашего государства. Решения судов – это не политические заявления. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора», - написал он.

Коммуникационный аспект, по словам Малюськи заключается в том, что «и мы, и Совет Европы даем мощный месседж, что Крым остается в наших приоритетах, мы все помним и будем догонять всех причастных».

Третий аспект заключается в противодействии гибридной войне.

«Россия поддерживает миф о «мирном» и «правомерном» «присоединения» Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене. Решение ЕСПЧ – мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне. Крым - это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не «референдума» и «мирного волеизъявления», - резюмировал министр.

ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого «референдума» - хороший юридический факт, подтвержденный судебным решением.