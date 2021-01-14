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Офис президента обещает в ближайшее время обнародовать конкретные шаги по привлечению к ответственности виновных во вмешательстве в американские выборы.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ОП.

«Офис президента Украины Владимира Зеленского сделает все, что в его силах для того, чтобы ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности, независимо от партийной принадлежности.

Конкретные шаги будут обнародованы в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы.

Сам Дубинский позже заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию «пленок Деркача».
ForUm

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