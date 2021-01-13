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Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что ему из достоверных источников со ссылкой на Офис президента стало известно, что вечером, 13 января, после возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного «шоу» с инсценировкой вручения подозрения.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте КСУ.

Тупицкий называет это очередной попыткой дискредитировать его как судью и председателя Конституционного суда Украины.

По его словам, целью этого является дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела о рынке земли.

Кроме того, Тупицкий отмечает, что в соответствии с требованиями УПК Украины ему подозрение не вручено. Он отметил, что порядок осуществления вручения уведомления о подозрении должно произойти исключительно в пределах надлежащей правовой процедуры.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

Тупицкий находится на отдыхе в Дубае.
ForUm

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