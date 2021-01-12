В соответствии с распоряжением председателя Конституционного Суда Украины №1/1/2021-к/тр от 5 января 2021, председатель суда Александр Тупицкий 6 января и с 11 до 13 января 2021 официально находится в ежегодном отпуске.

Об этом заявила пресс-служба КСУ, «с целью опровержения неправдивой информации, распространенной в средствах массовой информации относительно отдыха Тупицкого и его семьи, а также для внесения ясности и правды».

6 января 2021 председатель суда совместно с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудут до 13 января 2021 года. Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242116,43 грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания, утверждают в КСУ.

«Указанное опровергает ложные заявления отдельных лиц и СМИ относительно аренды Александром Тупицким совместно с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тыс. гривен в сутки. Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) председателя Конституционного суда Украины в декабре 2020 года составило 433538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на поездку. Таким образом, умышленное сознательное искажение указанных фактов определенными лицами привело к распространению этой недостоверной информации СМИ и, как следствие, повлекло за собой введение общественности в заблуждение», - заявили в КСУ.

Также, по словам Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является откровенной ложью.

В случае обнародования персональных сведений об указанных лицах они самостоятельно могут воспользоваться своим правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. В то же время председатель суда указал, что предоставил исчерпывающую информацию по этому поводу и дальнейшее общение по указанному вопросу прекращает.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.