В городе Альфаретта нашли мертвым одного из участников штурма Капитолия, 53-летнего Кристофера Стэнтона. Погибший лежал в подвале в крови в своем доме. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Sun.

Тело мужчины обнаружила его жена. Во время звонка в полицию, она сказала: «там везде кровь».

На месте инцидента полицейские нашли две полуавтоматические винтовки. Как утверждают судмедэксперты, мужчина покончил с собой.

По имеющейся информации, 6 января Стэнтон был арестован за попытку незаконного проникновения в Капитолий и за нарушение комендантского часа в Вашингтоне. Ему грозил штраф размером 1000 долларов или тюремное заключение до 180 дней.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.

Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.