также в разделеМир
Премьер Эстонии подал в отставку после коррупционного скандала 6
Навальный заявил, что возвращается в Россию 15
Президента Армении после заражения коронавирусом госпитализировали в Лондоне 18
ФБР открыло 160 дел по факту штурма Капитолия 16
В мире количество случаев коронавируса увеличилось до 92 миллионов 10
США готовят новые санкции против «Северного потока-2» 24
Пенс отказался применить против Трампа поправку об отставке 36
Якутский шаман, шедший «изгонять Путина», снова собрался в Москву 27
Трамп назвал новую попытку импичмента «крупнейшей в истории охотой на ведьм» 16
Маск утратил статус самого богатого человека в мире 21
В ЕС признали проведение переговоров с производителем российской вакцины 28
Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута 46
Литва может изменить название Беларуси 52
СМИ: ФБР разоблачило планы вооруженного штурма Капитолия на инаугурации Байдена 23
США объявили Кубу страной-спонсором терроризма 14
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне 80
В Палату представителей внесли резолюцию об отстранении Трампа 20
Байден выдвинул бывшего посла США в РФ на пост главы ЦРУ 15

В городе Альфаретта нашли мертвым одного из участников штурма Капитолия, 53-летнего Кристофера Стэнтона. Погибший лежал в подвале в крови в своем доме. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Sun.

Тело мужчины обнаружила его жена. Во время звонка в полицию, она сказала: «там везде кровь».

На месте инцидента полицейские нашли две полуавтоматические винтовки. Как утверждают судмедэксперты, мужчина покончил с собой.

По имеющейся информации, 6 января Стэнтон был арестован за попытку незаконного проникновения в Капитолий и за нарушение комендантского часа в Вашингтоне. Ему грозил штраф размером 1000 долларов или тюремное заключение до 180 дней.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса. 

Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
4
Теги