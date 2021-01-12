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Шаги и высказывания народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции СН. Об этом заявила LIGA.net  замглавы фракции Евгения Кравчук, комментируя внесение Дубинского в санкционный список США.

«Шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции Слуга народа. Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский», – сказала Кравчук.

По ее словам, депутаты фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в санкционный список.

Также она отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы.

Сам Дубинский позже заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию «пленок Деркача».
ForUm

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