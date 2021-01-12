Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке протестов с вооруженными участниками ко дню инаугурации Джо Байдена у здания Капитолия США, а также в столицах американских штатов по всей стране.

Об этом сообщает американское издание Business Insider со ссылкой на информационный бюллетень ФБР, передает Укринформ.

«Протесты запланированы в столицах всех 50-ти штатов с 16 по 20 января, а также у Капитолия США с 17 по 20 января», - отмечается в сообщении.

Издание также ссылается на репортера ABC News Аарона Катерского, который разместил на своей твиттер-странице эксклюзив от правоохранителей.

«ФБР получило информацию о конкретной вооруженной группе, которая намерена прибыть в Вашингтон 16 января. Они предупредили: если Конгресс попытается прекратить полномочия президента США путем применения 25-й поправки, состоится огромное восстание», - отмечает журналист ABC News.

Эти сообщения стали дополнительным аргументом в пользу решения компании Twitter аннулировать аккаунт президента Дональда Трампа, поскольку его сторонники использовали его же твиты для планирования потенциально жестких демонстраций, пишет издание.

«Планы будущих акций протеста с оружием уже расползлись в сети Twitter и вне ее, включая новый штурм Капитолия США и его зданий 17 января 2021 года», - заявили тогда в компании Twitter.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

В этой связи демократы в Палате представителей 11 января внесли резолюцию об импичменте президента Трампа. Они пригрозили провести голосование по импичменту в ускоренном режиме, если вице-президент Майк Пенс не применит 25-ую поправку Конституции, чтобы отстранить Дональда Трампа от должности в Белом доме.