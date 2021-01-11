также в разделеМир
Байден выдвинул бывшего посла США в РФ на пост главы ЦРУ 10
ВОЗ: Коронавирус мог появиться и в других странах 10
ООН: На Земле ежегодно исчезает 1,6 миллиона гектаров лесов 9
В Японии обнаружили новый штамм COVID-19 12
После штурма Капитолия в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме 18
Садыр Жапаров избран президентом Кыргызстана 18
Литва официально изменила название Грузии на Сакартвело 24
Акции Twitter обвалились после блокировки аккаунта Трампа 18
После штурма покончил с собой офицер полиции Капитолия 31
От COVID-19 умерла сестра экс-президента США Джорджа Буша 16
В мире число смертей от COVID-19 приближается к 2 миллионам 11
Палата представителей США на этой неделе может объявить Трампу импичмент 123
США отменяют ограничения на отношения с Тайванем 15
В Британии планируют вакцинировать всех взрослых до осени 16
В Беларуси проходят акции протеста: есть задержанные 34
Нагорный Карабах: Алиев и Пашинян снова посетят Путина 15
В мире более 90 млн случаев COVID-19 13
Клинтон вспомнила о своей давней просьбе к Трампу удалить Twitter 23

В Палату представителей Конгресса США в понедельник внесена резолюция, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

В связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник, сообщает Интерфакс.

Документ носит следующее название – «Резолюция с призывом к вице-президенту Майку Пенсу созвать и мобилизовать высшее руководство исполнительных департаментов администрации для активации параграфа 4 25-й поправки, чтобы признать президента Дональда Трампа неспособным исполнять свои обязанности на этом посту».

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Демократы пытаются отстранить Трампа от власти, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа его сторонников прорвалась в здание Конгресса.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги