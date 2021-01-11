В Палату представителей Конгресса США в понедельник внесена резолюция, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

В связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник, сообщает Интерфакс.

Документ носит следующее название – «Резолюция с призывом к вице-президенту Майку Пенсу созвать и мобилизовать высшее руководство исполнительных департаментов администрации для активации параграфа 4 25-й поправки, чтобы признать президента Дональда Трампа неспособным исполнять свои обязанности на этом посту».

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Демократы пытаются отстранить Трампа от власти, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа его сторонников прорвалась в здание Конгресса.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.