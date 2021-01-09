Среди тех, кто был задержан из-за захвата здания Конгресса в Вашингтоне, не было граждан Российской Федерации. Также россиян не было среди пострадавших.

Об этом сообщили в посольстве РФ в США.

Госдепартамент США не подтвердил наличие россиян в числе задержанных.

«Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. Запросили госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», - говорится в сообщении.

По данным Buzzfeed, задержанной у Капитолия русскоговорящей оказалась Евгения Малимон с молдавскими корнями.

Ранее сообщалось, что среди причастных к недавним беспорядкам в Вашингтоне могут быть россияне.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.