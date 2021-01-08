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Полицейский Капитолия Брайан Сикник, раненный во время штурма Капитолия сторонниками Трампа, умер в больнице.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на NBC news, об этом сообщила пресс-секретарь полиции Капитолия Ева Малецки.

Брайан получил ранения во время столкновений с толпой 6 января. Он после этого сам вернулся в офис и там потерял сознание и был госпитализирован. Он умер вечером 7 января в больнице около 9-30.

Брайан Сикник служил в полиции Капитолия с 2008 года.

Это уже пятый погибший в результате беспрецедентных событий в Капитолии 6 января.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса. 
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