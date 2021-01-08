И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин сообщил, что прокуратура изучит роль всех действующих лиц в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне, в том числе участие президента США Дональда Трампа в подстрекательстве толпы, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNN.

Шервин отметил, что следователи на данный момент изучают личности всех, кто мог быть причастен к беспорядкам в Капитолии, а также расследуется роль президента Трампа в подстрекательстве толпы.

Большинство открытых дел связаны с несанкционированным проникновением в Капитолий и на его территорию, а также с огнестрельным оружием и хищениями имущества.

Сообщается, что одного человека арестовали с военной полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.

Федеральные прокуроры возбудили 15 уголовных дел, а в Верховный суд подали еще 40.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли три человека. Также в полиции заявили о проведении 52 задержаний, из них 26 задержаний - непосредственно на территории Капитолия.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.