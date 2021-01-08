также в разделеМир
Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer 10
Раненный во время штурма Капитолия полицейский умер в больнице 21
В мире число инфицированных коронавирусом превысило 88,5 миллиона 9
В Германии создали фонд для поддержки строительства «Северного потока-2» 11
Илон Маск стал самым богатым человеком в мире 16
Facebook и Instagram заблокировали профиль Трампа до конца его президентства 13
Ирак выдал ордер на арест Трампа 47
Меркель считает, что Трамп несет ответственность за штурм Капитолия 24
ООН: В мире впервые за 22 года вырос уровень крайней нищеты 15
Трамп обещает не препятствовать передаче власти Байдену 20
Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом 104
В полиции уточнили число погибших ходе штурма Капитолия 54
Конгресс США возобновил работу 26
Во время штурма Капитолия погибли четыре человека 80
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где должны были утвердить результаты выборов 168
В ЕС одобрили вакцину от коронавируса компании Moderna 14
ВОЗ: Китай заблокировал приезд экспертов, изучающих происхождение COVID-19 18
Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году 81

И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин сообщил, что прокуратура изучит роль всех действующих лиц в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне, в том числе участие президента США Дональда Трампа в подстрекательстве толпы, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNN.

Шервин отметил, что следователи на данный момент изучают личности всех, кто мог быть причастен к беспорядкам в Капитолии, а также расследуется роль президента Трампа в подстрекательстве толпы.

Большинство открытых дел связаны с несанкционированным проникновением в Капитолий и на его территорию, а также с огнестрельным оружием и хищениями имущества.

Сообщается, что одного человека арестовали с военной полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.

Федеральные прокуроры возбудили 15 уголовных дел, а в Верховный суд подали еще 40.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли три человека. Также в полиции заявили о проведении 52 задержаний, из них 26 задержаний - непосредственно на территории Капитолия.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
37
Теги