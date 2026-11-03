Україна і Росія проведуть переговори в Абу-Дабі

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував 10-11 листопада переговори Росії та України на робочому рівні в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, на яких США виступлять посередником.

"10-11 листопада в Абу-Дабі Сполучені Штати виступлять посередником у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією, сприяючи реалізації місії президента Трампа закінчити війну. Обговорення будуть зосереджені на післявоєнних домовленостях щодо безпеки, деескалації, гуманітарних заходах та наступних кроках на шляху до миру", - написав він.

Віткофф анонсував зустріч американських переговірників з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО цього тижня у Брюсселі.

На ній планують обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відбудови України.

"Ми сподіваємося розвинути прогрес, досягнутий у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до всеосяжної, довготривалої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь", – зазначив Віткофф.