Трамп розглядає три сценарії щодо війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп розглядає три варіанти розвитку подій щодо війни з Іраном: укладання мирної угоди, відновлення бовойих дій або економічний тиск.

"Так чи інакше, ми щось зробимо, але поспішати нікуди. Ми покалічили їх фінансово. У них немає грошей, немає бензину, а їхній народ від цього дуже втомився. Ми ведемо з ними переговори. Все йде добре. Проблема з ними в тому, що вони намагають нас підганяти, а самі тупцюють на місці. Менше терміновості, ніж можна було б очікувати, але вони хочуть укласти угоду більше, ніж будь-коли", - сказав Трамп.

Трамп зважує три варіанти розвитку подій щодо війни з Іраном. І кожен з цих сценарієв має підтримку трьох різних таборів в оточенні президента, повідомляє Axios.

Віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланець Стів Віткофф закликають Трампа рухатися до угоди, оскільки поновлення війни може не змінити ситуацію на краще. Більшість країн Перської затоки підтримують цю позицію та повідомили про це американському президенту.

Однак прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче відновити бойові дії, як і міністр оборони США Піт Гегсет. Вони стверджують, що Ірану не можна довіряти в укладанні угоди, не кажучи вже про її дотримання, а також – що Трамп повинен завершити справу військовим шляхом.

Міністр фінансів Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Реткліфф і держсекретар Марко Рубіо радять Трампу зберегти статус-кво "ні війни, ні угоди" та дозволити продовження кампанії економічного тиску.

Реткліфф сказав Трампу, що економічні труднощі, що затягнулися, змусять Іран піти на більш значні поступки або викличуть в країні достатню нестабільність, щоб іранські громадяни підняли повстання.

Трамп написав про рекордне падіння цін на нафту: "Це РЕКОРД, тому що люди відчувають, що війни з Іраном не буде. Іран хоче досягти угоди якомога швидше. Це може статися".

Венс заявив, що вони з Трампом досить впевнені у перспективі врегулювання війни з Іраном: "Ми досягли певного прогресу і подивимося, чи вдасться нам досягти ще більшого. Ми не встановлювали кінцевих термінів. Ми хочемо переконатися, що іранці не відновлюють і не намагаються відновити свою ядерну програму".

Фото: baonghean.vn.