Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поддержка венгров на Закарпатье Будапештом не может пересекать красные линии. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По мнению министра, для Венгрии поддержка венгерского меньшинства в украинском регионе обусловлена ее глубинным убеждением и является жизненно важной для политики.

Глава МИД добавил, что в этом вопросе Будапешт «готов идти так далеко, как соседи могут им позволить». Однако венгры на Закарпатье, среди всего прочего, являются еще и украинскими гражданами, проживающие на украинской территории.

«Да есть красная линия. Поэтому все, что вы делаете до красной линии, поддерживая этнических венгров, окей, это нормально. Но договоримся, что как только вы зашли за красную линию, должны быть готовы, что мы сразу вытолкаем вас обратно. И сделаем это жестко и решительно», – подчеркнул Кулеба.

Именно это произошло на примере местных выборов, добавил он.

«Поэтому, можно предотвращать, и было бы гораздо хуже, если бы мы не предотвращали в реальности. Но есть случаи, когда все-таки удар наносится, не предотвратили, тогда надо уметь надо действовать решительно. И я думаю, что мы показали обе модели поведения: и предотвращения, и решительного ответа в случае нарушения», – отметил министр.

Напомним, СБУ открыла производство по трем статьям Уголовного кодекса в связи с исполнением гимна Венгрии новоизбранными депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады Закарпатской области после принятия ими присяги.1 декабря по этому поводу в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.