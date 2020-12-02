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Вчера, 1 декабря, в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях.

Министр назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины - депутаты объединенных территориальных общин на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любого другого государства, в частности Венгрии.

Кулеба сообщил венгерскому дипломату, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины, и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

«Любые утверждения о том, что в Украине якобы имеет место «запугивание» венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности», - заявил министр, подчеркнув, что все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения. Министр также добавил, что венгерские украинцы являются неотъемлемой частью украинского общества.

Напоменим, в Закарпатской области Служба безопасности Украины проверяет информацию об исполнении во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины гимна Венгрии.
ForUm

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