В Закарпатской области Служба безопасности Украины проверяет информацию об исполнении во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины гимна Венгрии, сообщает пресс-центр СБУ.

«На Закарпатье Служба безопасности Украины в рамках определенной законодательством компетенции проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 ноября 2020 во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.

«Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», – подчеркнули в СБУ.

В свою очередь председатель Сюртовской сельской объединенной территориальной громады Арпад Пушкарь назвал «провокацией со стороны конкурентов» обнародование видео, на котором депутаты указанной ОТГ во время церемонии принесения присяги выполняют национальный гимн Венгрии, передает УНИАН.

По его словам, 21 ноября во время первой сессии новоизбранного совета ОТГ председатель территориальной избирательной комиссии объявил результаты выборов.

«После этого я как председатель и все присутствующие вновь избранные депутаты принесли присягу, и все читали ее на украинском языке. Также депутаты и присутствующие в зале граждане пели гимн Украины, и только после исполнили гимн Венгрии», - уточнил Пушкарь.

Он также добавил, что из 22 депутатов 17 являются представителями венгерского нацменьшинства, поэтому и решили исполнить венгерский гимн.

Пушкарь также заявил, что распространение отснятого видео с исполнением во время сессии только венгерского гимна является провокацией.

«Мы считаем обнародование такого видео провокацией. Это сделали конкуренты, которые тоже баллотировались на пост главы ОТГ, но не прошли, теперь они хотят сделать межнациональный конфликт. Не знаю, кому он на руку, ведь мы всегда жили мирно. И сейчас есть чем заниматься, а не этим», - уточнил глава ОТГ.

Пушкарь также отметил, что все решения во время сессии, как до этого (он повторно избран председателем), так и теперь, готовятся на украинском языке. Заседания обычно проводят на украинском или на двух языках, чтобы всем все было понятно.

Он отметил, что подтвердить факты первоочередного исполнения во время сессии гимна Украины, приненсение депутатами присяги на украинском языке, ведение именно этой сессии на украинском может подтвердить видеозапись, которая есть в наличии в ОТГ.

«Также это могут подтвердить присутствующие в тот день на сессии 22 депутата, члены исполкома, приглашенные на сессию граждане, всего было около полусотни», - заверил председатель.

Пушкарь сообщил, что на территории Сюртовской ОТГ живет около 9500 человек, из них 68% - представители венгерского нацменьшинства, остальные - украинцы, ромы и др.

30 ноября в одном из сообществ в Facebook появилось видео, автор которого утверждает, что на нем депутаты Сюртовской ОТГ вместе с главой общины после присяги пели венгерский гимн.