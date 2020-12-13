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Служба безопасности Украины открыла производство по трем статьям Уголовного кодекса в связи с исполнением гимна Венгрии новоизбранными депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады Закарпатской области после принятия ими присяги.

Об этом в субботу, 12 декабря, сообщило агентство Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.

«Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 111 (госизмена) и части 3 статьи 358 (подделка документов)», - указано в сообщении.

При этом подробности дела не раскрываются, поскольку относятся к тайне досудебного расследования.

Напомним, в Закарпатской области Служба безопасности Украины проверяла информацию об исполнении во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины гимна Венгрии.

1 декабря по этому поводу в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.
ForUm

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