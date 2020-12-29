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Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного суда (№4471).

Об этом говорится в карточке закона на сайте ВР.

Документ возвращен с подписью от президента 29 декабря.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции», которым возобновляются полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Также ВР приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного суда Украины».
ForUm

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