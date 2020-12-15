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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного суда Украины», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №4471 проголосовал 321 народный депутат.

Законом определены субъекты уполномоченные составлять протоколы об коррупционных административных правонарушениях со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, определен порядок вручения протокола, а также установлены особенности предоставления объяснений к протоколу судьями, судьями Конституционного суда Украины и другие особенности.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

15 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции», которым возобновляются полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

 
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