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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции», которым возобновляются полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции, сообщает пресс-служба ВР. 

За соответствующий проект №4470 проголосовали 300 народных депутатов.

Законом обеспечивается полноценное функционирование Национального агентства, ого наделяется необходимыми полномочиями и правами с целью их реализации.

Законом определен порядок реагирования Национального агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявления признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также установлены некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного суда Украины.

Закон предусматривает открый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Законом вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц, порядок осуществления контроля и полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля.

Законом также установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. 

При этом Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии

4 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Венецианская комиссия советовала Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.

 
ForUm

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