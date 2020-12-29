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Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову икону Святого Николая для проведения детальных экспертиз и выразила готовность к сотрудничеству со следственными органами страны для выяснения обстоятельств ее вывоза с территории нашего государства.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Укринформ.

Дипломат напомнил, что Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы «находилась во владении семьи из Республики Сербской» и является «семейной иконой».

Однако поскольку никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и приобретения права собственности остается открытым, отметил Николенко.

Он сообщил, что МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины, Генеральной прокуратурой, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают принимать меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с территории Украины.

«Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанными с вывозом иконы с территории нашего государства», - сказал Николенко.

Представитель МИД отметил, что полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы ее истинное политическое стремление к развитию дружественных отношений с Украиной, уважение ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, православная икона украинского происхождения, из-за которой возник скандал, когда сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию. Боснийский посол в Москве заявил, что лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику.

В четверг российский МИД заявил, что вернул посольству БиГ эту икону для расследования ее происхождения с участием Интерпола.

14 декабря стало известно, что руководитель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову древнюю икону вероятно украинского происхождения.

17 декабря Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении позолоченной старинной иконы, подаренной Лаврову.

21 декабря Министерство культуры и информационной политики проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на этой иконе и выяснило ее происхождение. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, созданной в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.
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