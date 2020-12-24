Министерство иностранных дел России вернуло в посольство Боснии и Герцеговины икону с украинской печатью, которую ранее подарили министру Лаврову.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МИД России.
«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. В то же время партнерам рекомендовали задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», ㅡ заявили в посольстве.
Напомним, глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову древнюю икону во время визита российского министра 14 декабря.
Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского народного комитета культуры 1920 года.
Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.
В МИД РФ заявили, что вернут в Боснию подаренную икону.
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