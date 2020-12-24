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Министерство иностранных дел России вернуло в посольство Боснии и Герцеговины икону с украинской печатью, которую ранее подарили министру Лаврову.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МИД России.

«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. В то же время партнерам рекомендовали задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», ㅡ заявили в посольстве.

Напомним, глава Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову древнюю икону во время визита российского министра 14 декабря.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

В МИД РФ заявили, что вернут в Боснию подаренную икону.
ForUm

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