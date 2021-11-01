также в разделеПолитика
Уруский подал в отставку 12
Зеленский: Богатые страны должны помочь бедным в зеленой модернизации экономики 11
Резников подал в отставку 38
Скороход уверена, что Полякова убили 42
Турция призвала Украину не ассоциировать с ней Bayraktar 17
Байден на встрече с Меркель поддержал Украину 22
МИД категорически отвергает обвинения Польши 81
МИД Польши: В Украине дискриминируют поляков 27
Зарубежные СМИ пишут о том, что Донецк и Луганск хотят вести переговоры только с Медведчуком 34
Азаров: Медведчук много лет занимался переговорным процессом, это самый опытный из всех возможных переговорщиков 20
Полиция получила 60 заявлений о нарушении избирательного законодательства в Харькове перед выборами 11
ЕС осудил арест активистов в Симферополе 56
Вакцинация: Зеленский просит выключить соцсети и включить мозг 36
«Слуги» рассмотрят кадровые вопросы в понедельник 17
Зеленский прокомментировал применение Bayraktar на Донбассе 68
Половина каденции: КИУ проанализировал громкие обещания Зеленского 31
Разумков хочет создать новую политсилу 33
Представители ОРДЛО в очередной раз подтвердили, что вести переговоры будут лишь с Медведчуком 23

Украинские власти предпринимают попытки создать провокационную ситуацию на  Донбассе с тем, чтобы втянуть Россию в боевые действия, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», - сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК), передает Интерфакс.

Министр также назвал «загадочной историей» сообщения о применении на юго-востоке Украины приобретенных Киевом у Анкары беспилотников «Байрактар».

«Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в «нормандском формате», - отметил глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос о перспективах созыва министерской встречи в «нормандском формате», Лавров заявил, что «встреча ради встречи нам не нужна».

«Сейчас нас пытаются «зазвать» и ссылаются на то, что президент России Владимир Путин обещал организовать «нормандский формат» хотя бы на уровне министров. Мы не уходим от встреч», - заявил министр.

При этом, по словам Лаврова, российский лидер, «обещая, что он поручит поработать над этим процессом, сказал, что нам сначала только надо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже».

«Все, что там было оговорено, должна была делать киевская власть. Она «пальцем не пошевелила» по «формуле Штайнмайера», по определению особого статуса Донбасса, по закреплению этого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины и по вопросам безопасности», - заявил Лавров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги