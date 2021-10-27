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В Православной Церкви изображения Господа и святых на иконах напоминают людям, что они стоят перед ними и обращаются к ним.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко) рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Человек обращает свои молитвы в первую очередь к Богу, потом к ангелам и святым. Бог вездесущ, Он находится везде. Поэтому молиться Богу можно в любое время и в любом месте, — отметил священник.

«Во время молитвы человек должен чувствовать присутствие Бога. Конечно, в идеале он должен так прожить всю свою жизнь. Но в реальности люди часто забывают Бога. Когда делают что-то, то игнорируют Его присутствие рядом. Память о Боге может в какой-то момент покидать нас. Но во время молитвы нужно настроить себя так, чтобы Он был в центре нашего внимания», – подчеркивает иеромонах.

По словам священника,  важно не терять молитвенную сосредоточенность.

«В Православной Церкви для концентрации внимания существуют иконы – изображения Господа или святых. Их изображения напоминают, что мы стоим перед ними и обращаемся к Богу», - заключает иеромонах Митрофан (Божко).
ForUm

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