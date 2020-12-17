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Посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает Радио Свобода.

Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский представитель Милорад Додик.

По данным местных СМИ, посольство Украины в БиГ направило ноту в правительство в Сараево с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране.

СМИ также обнародовали фото иконы, распространенное сербским агентством СРНА, на котором видно восковую печать, которая свидетельствует, что памятка принадлежит Украине.

Чиновники в Сараево не комментировали ситуацию.

Хорватское агентство ХИНА напоминает, что на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины воевали и некоторые боснийские сербы. Одного из них, Гаврила Стевича, сейчас судят, поскольку закон БиГ запрещает гражданам страны вступать в иностранные вооруженнын формирования.

Российский министр находился в Сараево 14 декабря. Его визит стал скандальным и потому, что члены президиума БиГ Шефика Джаферович и Желько Комшич уклонились от встречи с ним в знак протеста, поскольку Лавров накануне встретился с Милорадом Додиком в помещении, где не было государственного флага Боснии и Герцеговины.
ForUm

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