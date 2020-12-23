Печерский суд Киева взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве Александра Жука по подозрению в нарушении подготовки и правил полетов, халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих. Об этом сообщает hromadske.

По данным следствия, Жук разрешил полеты в нарушение плановой таблицы полетов, а именно ㅡ в так называемый конвейерный способ. Это, по мнению следствия, и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя уже в воздухе и не смог оперативно решить проблему.

«Фактически плановой таблицей было предусмотрено, что самолет совершил вылет, сделал круг по плановой задаче, совершил посадку, его осмотрели техники, экипаж поменялся, выехал снова на взлетную полосу и начался второй полет. Перед каждым полетом технический осмотр способен выявить неисправности и устранить их. В нашем же случае было дано разрешение на осуществление так называемого конвейерного полета, то есть без физической посадки и остановки самолета на земле», ㅡ отметили прокуроры.

Также, по мнению следствия, Жук разрешил сесть на борт Богдану Кышене и позволил полеты в ночное время.

В то же время, по данным следствия, нарушение заключается в том, что на борт было допущено 18 курсантов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих на самолете Ан-26. Прокуроры отмечают, что на борту имелись лишь 10 парашютов и 10 кислородных масок, что также указывает на то, что количество лиц было превышено. Следователи отмечают: командир экипажа Богдан Кышеня течение 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущен на борт. По предварительным данным у него были проблемы с посадкой самолета, и это должно было учесть его руководство.

Прокуратура просила взять под стражу Жука, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, поскольку еще не все возможные фигуранты дела установлены, а также на уничтожение и искажение документов, вещественных доказательств.

Вместе с тем адвокат подозреваемого Александр Фролов просил оставить ходатайство без удовлетворения, подчеркивая необоснованности рисков, говоря о том, что его подзащитный не собирается скрываться, имеет положительную характеристику, награду. Также у него есть отец, который пережил инсульт и нуждается в постоянной поддержке. К тому же адвокат отметил, что подзащитный получил некорректную информацию о проблеме от Богдана Кишени, посоветовался с инженером, и тот сказал продолжать полет.

Напомним, Печерский суд Киева взял под стражу бывшего командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.