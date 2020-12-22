Замглавы Офиса президента Олег Татаров сообщил, что в четверг, 24 декабря, прибудет в Высший антикоррупционный суд Украины для участия в заседании, на котором будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения.

«Уважаемые журналисты, приглашаю вас в четверг 24 декабря в 12:30 на судебное заседание Высшего антикоррупционного суда Украины, где в рамках ходатайства НАБУ о мере пресечения я выступлю со своей позицией перед судом. Она проста - максимальная открытость, прозрачность и информирование общества обо всем, что происходит в моем столкновении со скандальным директором НАБУ», - написал он в Telegram.

«Дело о якобы предоставлении мной сотруднику экспертного учреждения скидки на парковку является полностью сфальсифицированным и не имеет ни одного доказательства. Я приглашаю на судебный процесс журналистов и юридическое сообщество и прошу самим оценить все факты и доказательства», - заявил Татаров.

Напомним, во вторник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о «квартирах для Нацгвардии».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако «инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций».