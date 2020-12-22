Более 40 стран запретили или ограничили поездки в Великобританию из-за опасений распространения нового штамма коронавируса, сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

Европе о запрете на полеты в Великобритании объявили:

Франция - запрещено все пассажирское и грузовое движение, следующее по воздуху и через тоннель под Ла-Маншем из Британии до полуночи вторника

Бельгия - запрещены пассажирские авиарейсы из Великобритании - даже транзитные - на 24 часа с воскресенья, 12:00, и приостановлено курсирование поезда «Евростар» из Лондона в Брюссель;

Германия - отменены пассажирские рейсы из Британии до 31 декабря;

Ирландия - рейсы из Великобритании запрещены на 48 часов, за исключением жителей Ирландии и пассажиров, следующих в Ирландию и оказавшихся на пути к транзиту через британские аэропорты;

Нидерланды - запрещены рейсы из Британии по крайней мере до нового года;

Испания - рейсы из Британии приостановлены на неопределенный срок со вторника, также будет усилен пограничный контроль с Гибралтаром;

Швейцария - запрет на въезд иностранных граждан, прибывших из Британии и Южной Африки, введен карантин для людей, которые прибыли в страну с 14 декабря;

Италия - запрет на рейсы из и в Великобританию до 6 января;

Австрия - запрет на въезд гражданам, прибывшим из Британии, до Нового года;

Дания - приостановлены рейсы из Британии до 9 утра среды;

Швеция приостановила все поездки из Великобритании и Дании до дальнейшего уведомления;

Норвегия - запрещены рейсы из Британии с понедельника на 48 часов;

Хорватия - с воскресенья на два дня отменены рейсы из Британии;

Болгария - до 31 января запрещены все рейсы в Великобританию и из нее;

Мальта - остановлены рейсы в обе стороны без конечной даты;

Финляндия - прекращены авиарейсы с Великобританией;

Россия со вторника на неделю прекратит авиаперевозки с Британией;

Польша, Португалия, Венгрия, Чехия, Словакия, Северная Македония - приостановка рейсов из Британии на неопределенный срок.

Также временно приостановили рейсы в Британию и/или запретили въезд иностранцам Израиль, Оман, Иран, Саудовская Аравия, Турция, Иордания, Судан, Тунис, Канада, Перу, Сальвадор, Чили, Аргентина, Гренада, Ямайка, Гонконг, Пакистан, Индия.

Напомним, 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного, чем обычный, и в связи с этим объявили строгий локдаун для пораженных районов.

После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заявили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от обнаруженного в Великобритании нового варианта SARS-CoV-2.

По данным Минздрава, в Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.