Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в несколько стран из-за нового штамма коронавирус.
Об этом во время брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНИАН.
«Мы рекомендуем всем при возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этой мутации коронавируса», - подчеркнул он.
По его словам, Украина пока не будет запрещать въезд из Британии, но вводит ряд ограничений для приезжающих оттуда:
они должны иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от коронавируса (для иностранцев);
иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы;
в случае отсутствия теста уйти на 14 дней самоизоляции с приложением «Дій вдома».
Ляшко пообещал, что Украина усилит тестирование на предмет возможного обнаружения нового штамма коронавируса.
«Будем усиливать тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли новый коронавирус в Украине», - заявил Ляшко.
Напомним, 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного, чем обычный, и в связи с этим объявили строгий локдаун для пораженных районов.
После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.
В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заявили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от обнаруженного в Великобритании нового варианта SARS-CoV-2.
По данным Минздрава, в Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса.
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