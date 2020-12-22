Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в несколько стран из-за нового штамма коронавирус.

Об этом во время брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНИАН.

«Мы рекомендуем всем при возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этой мутации коронавируса», - подчеркнул он.

По его словам, Украина пока не будет запрещать въезд из Британии, но вводит ряд ограничений для приезжающих оттуда:

они должны иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от коронавируса (для иностранцев);

иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы;

в случае отсутствия теста уйти на 14 дней самоизоляции с приложением «Дій вдома».

Ляшко пообещал, что Украина усилит тестирование на предмет возможного обнаружения нового штамма коронавируса.

«Будем усиливать тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли новый коронавирус в Украине», - заявил Ляшко.

Напомним, 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного, чем обычный, и в связи с этим объявили строгий локдаун для пораженных районов.

После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заявили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от обнаруженного в Великобритании нового варианта SARS-CoV-2.

По данным Минздрава, в Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса.