В Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса, который распространился в Великобритании. Об этом заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщает пресс-служба ЦОЗ.

По его словам, вся государственная лабораторная сеть обеспечена необходимым оборудованием и способна обнаружить SARS-CoV-2 у пациентов независимо от его штаммов.

«На данный момент уже зарегистрировано 12 000 мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса с несколькими фрагментами его генома. Вирус подвергается мутациям, все эти формы исследуют и пока отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые имели бы существенное клиническое или диагностическое значение... Так называемый «британский штамм» у нас не регистрировали», - отметил Кузин.

Он также подчеркнул, что появление нового штамма вируса не связано со стартом вакцинальной кампании в Великобритании. Кузин отметил, что данные о новых штаммах указывают на то, что они не означают более тяжелое течение болезни или рост смертности. Тем не менее ими начали чаще инфицироваться люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

«Такой рост вирулентности (заразности) вызван мутацией шип-подобного протеина коронавирус, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку», - подытожил Кузин.

Ранее врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса.

Напомним, за пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заявили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от обнаруженного в Великобритании нового варианта SARS-CoV-2.

Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англии, где начиная с 20 декабря введена 4-я категория (Tier4) локального локдауна из-за распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).