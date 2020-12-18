Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Ему инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины

Карантин в Украине будет продолжаться до конца зимы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Украина может выдержать 30 тысяч больных коронавирусом в сутки. По состоянию на 18 декабря в Украине зафиксировано 12630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Верховная Рада Украины назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов Украины.

Государственное бюро расследований вручило подозрения в деле крушения военного самолета Ан-26 на Харьковщине.

Энергоатом начинает процесс против РФ о компенсации за крымские активы.

АМКУ закрыл дело по формуле Роттердам+.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране якобы реализуют «сценарий цветной революции» и государство готовится к «горячей войне».

Суд на два года отстранил РФ от международных соревнований. Президенту России Владимиру Путину в ближайшие два года запрещено посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, о котором ранее ТКГ сообщила, что он пьяным перешел на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен. Об этом свидетельствуют результаты проведения судебно-медицинской экспертизы. Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Алексей Арестович взял на себя вину за сообщения об украинском военнослужащем , тело которого вернули российские гибридные силы.