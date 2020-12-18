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Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес вердикт по делу об отстранении России от участия в международных соревнованиях.

Суд встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) и поддержал отстранение России, посчитав, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, передает УНИАН.

Однако при этом CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию, которая была наложена WADA, до двух лет.

Отстранение закончится 16 декабря 2022 года.

Таким образом, санкции затронут летние Олимпийские игры-2020 (пройдут летом 2021 года) и зимнюю Олимпиаду в Пекине-2022, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

Российские спортсмены выборочно смогут участвовать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

 
ForUm

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