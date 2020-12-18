Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, о котором ранее ТКГ сообщила, что он пьяным перешел на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен.

Об этом свидетельствуют результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, передает Цензор.НЕТ.

В качестве основной причины смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная.

В документе указано, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа изменила сообщение о случившемся на своей странице в Фейсбуке. Ранее в тексте было указано, что военнослужащий «14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации». Теперь эта информация отсутствует, и сказано только, что он попал на неподконтрольную территорию «при неустановленных обстоятельствах».