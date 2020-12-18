Карантин в Украине будет продолжаться до конца зимы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает НВ.

Шмыгаль убежден, что до конца февраля карантин еще будет.

«Весной мы будем видеть динамику развития на весну. Мы все видели примеры развития ситуации в разных странах», - сказал он.

Шмыгаль утверждает, что единственный инструмент, который работал - это жесткий локдаун, а когда закончится карантин ни одна страна не может спрогнозировать.

Также он не думает, что эпидемия коронавируса завершится летом.

«С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующих два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом», - сказал Шмыгаль.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.