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17 декабря 2020 между ГП «НАЭК «Энергоатом» и Международной юридической фирмой Shearman&Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направления уведомления о споре от имени компании к Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

«Интересы ГП «НАЭК «Энергоатом» будет представлять известная международная юридическая компания, ранее уже участвовавшая в аналогичных делах против РФ и имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против Российской Федерации», - отметили в компании.
ForUm

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