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Верховная Рада Украины назначила Юлию Лапутину министром по делам ветеранов Украины. За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 342, зарегистрированных в сессионном зале, передает УНИАН.

После голосования Лапутина приняла присягу члена Кабинета Министров Украины с трибуны парламента.

Представляя представление о назначении Лапутиной, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что она имеет значительный профессиональный опыт в сфере безопасности, национальной обороны Украины.

«Знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике», - добавил он.

В своем выступлении перед голосованием Лапутина, в частности, отметила, что для решения вопросов ветеранов должна происходить системная государственная работа, где объединены усилия парламента, правительства, общественного сектора и ветеранских организаций. В частности, считает она, должно происходить плодотворное сотрудничество с комитетами ВР по разработке законопроектов.

Говоря о поддержке ветеранов, она, в частности, подчеркнула: «когда приходит известие о потере на фронте, – мы все понимаем это как трагедию. Однако, когда идет информация, что очередной ветеран потерял контроль из-за посттравматического синдрома и наложил на себя руки, - разве это не такая же трагедия? Точно такая. Потому что это все потери из-за войны. Последствия этой войны мешают человеку вернуться нормально к работе, к мирной жизни».

Напомним, 15 декабря министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.

16 декабря Верховная Рада приняла постановление об отставке Бессараба. 
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