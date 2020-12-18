Антимонопольный комитет Украины закрыл дело о возможных нарушениях регулятора НКРЭКУ при установлении в 2016-2017 гг. прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию (так называемая формула Роттердам+).

Как сообщила пресс-служба комитета, дело № 128-26.13/66-19 было начато по информации Национального антикоррупционного бюро Украины. В бюро отметили, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в течение 2016-2017 годов проводила расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии (ОРЦ) с нарушением алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручной корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий расчетный период в пользу ТЭС.

Нарушение алгоритма могло свидетельствовать о возвращении к «ручному режиму» и субъективному ценообразованию для тепловых электростанций (ТЭС). Это могло предоставить последним преимущества по сравнению с другими участниками рынка (конкурентами), в том числе атомными электростанциями (АЭС) (по информации НАБУ и ГП «НАЭК« Энергоатом). А потому именно действия НКРЭКУ, которые заключались в неприменении в течение 2016-2017 гг. Порядка ОРЦ (применение с нарушением алгоритма, определенного Порядком ОРЦ) при установлении прогнозируемой ОРЦ, могли содержать признаки нарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 50, абзацем седьмым части второй статьи 15 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в соответствии с Распоряжением о начале рассмотрения дела.

По результатам рассмотрения дела Комитет пришел к следующим выводам:

ценовая конкуренция на рынке генерации в модели рынка, которая существовала до 01.07.2019 года, в связи со значительным государственным влиянием была ограниченной. Ресурсное наполнение рынка в модели рынка, которая существовала до 01.07.2019, регулировалось путем: долгосрочного и среднесрочного планирования Министерством энергетики (прогнозные балансы электрической энергии) краткосрочного планирования ГП «Энергорынок» (почасовой суточный график нагрузки); и оперативных команд ГП «НЭК« Укрэнерго» (оперативное управление ОЭС Украины).

включение генерирующих мощностей производителей, которые не работали по ценовым заявкам (всех, кроме ТЭС) с графиком нагрузки (производства электроэнергии) осуществлялось по Правилам ОРЭ без учета величин самих тарифов.

в течение 2016-2017 гг. не произошло существенного изменения долей хозяйствующих субъектов на рынке. А также ни один из крупных игроков не был устранен с рынка. Показатели фактической рентабельности всех видов генерации в 2017 году показали тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим годом.

подходы и принципы формирования размера топливной составляющей в тарифах АЭС и ТЭС одинаковы, а именно такие, что при отсутствии конкуренции и, соответственно, индикативных цен на угольную продукцию и ураносодержащего сырья на территории Украины, определяются с привязкой к международным котировкам.

предусмотренный Методикой механизм формирования тарифа для АЭС четко регламентирован и не предусматривает возможности влияния других факторов, в том числе увеличение/уменьшение ОРЦ, кроме тех, которые предусмотрены Методикой, на формирование тарифа для ГП «НАЭК «Энергоатом», как единого оператора всех действующих АЭС Украины. Ни одна экспертиза, имеющаяся в материалах дела, не устанавливает факта и размера убытков, причиненных участникам рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальным конкурентам ТЭС.

«Таким образом, собранными по делу № 128-26.13 / 66-19 доказательствами не подтверждается информация о том, что действия НКРЭКУ, а именно по расчету прогнозируемой ОРЦ в нарушение алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручной корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий расчетный период, привели к предоставлению отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов», - отметили в АМКУ.

Поэтому, в соответствии с абзацем шестым статьи 49 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» производство по делу было закрыто из-за недоказанности нарушения.

Комитет отмечает, что отсутствие в действиях субъектов хозяйствования или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства Украины.

Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

8 сентября прокурор Специализированной антикоррупционную прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело «Роттердам+», не пришел отстаивать свою позицию в суд.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.