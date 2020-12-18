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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что для того, чтобы остановить эпидемию коронавируса в Украине, должны быть привиты 90% населения, передает НВ.

«Чтобы полностью убрать риск эпидемии, 90% населения должны быть провакцинированы. Я это знаю по вакцинации гриппа… (Но - Ред.) это нереалистично. Я не знаю стран, где вакцинируется такое количество людей. Самое большое количество привитых - 40%, даже не знаю, было ли 60%», - отметил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что медицинская система Украины может выдержать 30 тысяч больных коронавирусом в сутки.

«Одно дело, когда мы боялись 3 тысяч больных в день, другое дело, когда мы уже говорим, что и 30 тысяч медицинская система выдержит», - сказал он.

По словам главы правительства, ключевой вопрос теперь в медиках. «Ключевой вопрос теперь в медиках остается: обеспечивать их материалами, пациентов - кроватями, средствами защиты. В принципе, можно бороться, сегодня нет паники», - сказал он.

Напомним, Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на поставку вакцины от коронавируса. Так, Украина гарантированно получит бесплатно восемь миллионов доз.
ForUm

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