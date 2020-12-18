Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Алексей Арестович взял на себя вину за сообщения об украинском военнослужащем, тело которого вернули боевики. Его заявление распространила украинская делегация в ТКГ.

«Прошу прощения за дезинформацию общества. Вчера на странице Делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который по неизвестным пока обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там. В сообщении значилось: «Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации». Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично», - заявил Арестович.

Он объяснил, что перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ, и фактически обнародовал версию оккупантов.

Трехсторонняя контактная группа изменила сообщение о случившемся на своей странице в Фейсбуке. Ранее в тексте было указано, что военнослужащий «14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации». Теперь эта информация отсутствует, и сказано только, что он попал на неподконтрольную территорию «при неустановленных обстоятельствах».

Между тем издание «Цензор.нет» обнародовало результат украинской экспертизы возвращенного тела военнослужащего, которая зафиксировала десятки синяков и ссадин на самых разных частях тела. По этому сообщению, основной причиной смерти указано асфиксию (удушье), категория смерти - насильственная.