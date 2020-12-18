По состоянию на 18 декабря в Украине зафиксировано 12630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2904 человека, летальных случаев – 260, выздоровели - 12866 человек, осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42340, методом ИФА - 26419).
За все время пандемии в Украине заболели 944 381 человек, выздоровели - 561 222, летальных исходов - 16 256, проведено ПЦР-тестов - 5209462.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 98330 случаев;
Винницкая область - 20 578 случаев;
Волынская область - 29 817 случаев;
Днепропетровская область - 51 401 случай;
Донецкая область - 31 449 случаев;
Житомирская область - 35 662 случая;
Закарпатская область - 26 855 случаев;
Запорожская область - 45 715 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 644 случая;
Киевская область - 51 588 случаев;
Кировоградская область - 7621 случай;
Луганская область - 8533 случая;
Львовская область - 55 860 случаев;
Николаевская область - 25 826 случаев;
Одесская область - 61963 случая;
Полтавская область - 31 097 случаев;
Ривненская область - 37 840 случаев;
Сумская область - 37 157 случаев;
Тернопольская область - 32 089 случаев;
Харьковская область - 64 237 случаев;
Херсонская область - 15 151 случай;
Хмельницкая область - 36 027 случаев;
Черкасская область - 33 837 случаев;
Черновицкая область - 37 695 случаев;
Черниговская область - 26 409 случаев.
Напомним, по состоянию на 17 декабря в Украине было зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
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