По состоянию на 18 декабря в Украине зафиксировано 12630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2904 человека, летальных случаев – 260, выздоровели - 12866 человек, осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42340, методом ИФА - 26419).

За все время пандемии в Украине заболели 944 381 человек, выздоровели - 561 222, летальных исходов - 16 256, проведено ПЦР-тестов - 5209462.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 98330 случаев;

Винницкая область - 20 578 случаев;

Волынская область - 29 817 случаев;

Днепропетровская область - 51 401 случай;

Донецкая область - 31 449 случаев;

Житомирская область - 35 662 случая;

Закарпатская область - 26 855 случаев;

Запорожская область - 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 644 случая;

Киевская область - 51 588 случаев;

Кировоградская область - 7621 случай;

Луганская область - 8533 случая;

Львовская область - 55 860 случаев;

Николаевская область - 25 826 случаев;

Одесская область - 61963 случая;

Полтавская область - 31 097 случаев;

Ривненская область - 37 840 случаев;

Сумская область - 37 157 случаев;

Тернопольская область - 32 089 случаев;

Харьковская область - 64 237 случаев;

Херсонская область - 15 151 случай;

Хмельницкая область - 36 027 случаев;

Черкасская область - 33 837 случаев;

Черновицкая область - 37 695 случаев;

Черниговская область - 26 409 случаев.

Напомним, по состоянию на 17 декабря в Украине было зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.