Президенту России Владимиру Путину в ближайшие два года запрещено посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Данное решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на его официальном сайте, передает УНИАН.

В решении CAS указано, что запрет на посещение крупных международных соревнований распространяется на президента РФ, премьер-министра и его заместителей, министров и их заместителей, всей администрации президента, депутатов государственной думы, глав и заместителей государственных организаций и сотрудников Следственного комитета России.

Исключение может быть только в случаях, если любого российского чиновника лично пригласит президент или премьер-министр страны, которая будет проводить турнир, если он является членом МОК или Международного паралимпийского комитета, или если он является участником Игр.

Данное решение CAS является частью наказания для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой

Напомним, спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес вердикт по делу об отстранении России от участия в международных соревнованиях.