Кабинет министров назначил исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Громадське.

Кроме того, Шмыгаль поблагодарил Любомиру Мандзий за работу временной главой Министерства.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

Также недавно, 24 июня, в Чернигове активисты завязали глаза и «вручили» таблички с надписью «Стыдно за Шкарлета» памятникам Тарасу Шевченко, Ивану Мазепе, князю Черниговскому Игорю и Илье Муромцу.

Сергей Шкарлет родился 9 октября 1972 в городе Коканд в Узбекистане, учился в Киевском политехническом институте по специальности «Математическое обеспечение системы автоматизации», а затем - в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте по специальности «Учет и аудит».

В 1995 году работал непродолжительное время инженером-конструктором Нежинского НПК «Прогресс», с 1996 года - начал преподавать.

В 2010 году баллотировался в Черниговский облсовет от Партии регионов. В одном из интервью говорил, что поддерживает Виктора Януковича с 2004 года.

«Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов», - сказал он тогда.

В то же время уже в 2015 году он баллотировался в Черниговский облсовет уже от «Блока Петра Порошенко», но проиграл выборы.

Отметим, что антиплагиатная инициатива «Дисергейт» заявила о фактах масштабного академического плагиата в научном наследии Шкарлета. Об этом же говорится и на сайте «Ошибки и фальсификации в научных исследованиях».

16 июня Шкарлет побывал на заседании фракции «слуг народа», рассказал депутат Роман Грищук. По его словам, некоторые члены монобольшинства не поддерживают это назначение, но голосования не было. Других претендентов на должность также нет. 17 июня проект постановления о назначении Шкарлета в парламент внес премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрилп состав нового правительства. В частности, работать в новом правительстве отказалась министр образования и науки Анна Новосад, однако замену ей тогда так и не нашли. Временной исполняющей обязанности министра образования впоследствии назначили Любомиру Мандзий.