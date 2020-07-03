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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал дождаться результатов расследования по поводу информации о плагиате у исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Как передает УНИАН, об этом он сказал во время Часа правительства в парламенте.

В частности, народный депутат от «Голоса» Ярослав Рущишин высказался по вопросам академической морали в образовании и ситуации, когда «мы ставим на министра человека, который сам занималась кражами интеллектуальной собственности».

На это Шмыгаль ответил: «Мы проводим соответствующее расследование. И о плагиате надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся, - и Шкарлет лично инициировал эти вещи, - мы дождемся результатов, представим и будем тогда предметно вести разговор на эту тему».

Напомним, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.
ForUm

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