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У харьковского городского головы Геннадия Кернеса ухудшилось самочувствие, у него отказали почки.

Эту информацию подтвердил представитель Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, сообщает Суспильне.

По его словам, Кернес находится на гемодиализе (метод очищения крови при почечной недостаточности). «На сегодня у него две почки неработающие. Я не знаю, сегодня, или вчера [отказала вторая почка]. Он на гемодиализе. Прогнозов больницы не дают никаких по поводу работы почек», - сказал Сидоренко.

Сын Кернеса Кирилл, присутствовавший на сессии облсовета, сказал, что не имеет такой информации. Комментируя сегодняшние публикации в СМИ со ссылкой на бизнесмена Павла Фукса, Кирилл Кернес сказал: «Наверное, Павел Фукс владеет какой-то информацией, раз он это говорит. У меня такой информации нет».

Он уточнил, что общался с отцом неделю назад, «врачи говорили, что все будет хорошо».

Корреспондент спросил у секретаря горсовета Игоря Терехова, есть ли угроза жизни Кернеса, на что тот ответил: «Я не врач».

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике «Шарите» его поместили в палату интенсивной терапии, где он проходит курс лечения от COVID-19.

За время, пока Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

 
ForUm

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