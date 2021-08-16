Районный суд Полтавы во время нового рассмотрения дела по обвинению экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана не получил от свидетелей подтверждения его причастности к совершению преступления.

Об этом сообщил адвокат семьи Кернеса Александр Гунченко, передает Укринформ.

«Во время суда, который транслировали на канале «Судебная власть Украины» в YouTube, допросили 3 свидетелей из 10-и, явившихся в суд, в том числе мастера маникюра, которая обслуживала Кернеса, администратора отеля, где жил Кернес, и бывшего инспектора городского ГАИ, который был вызван в тот день на место ДТП. Ни один из них не подтвердил причастности Кернеса к преступлению, в частности, не слышал приказов о похищении и избиении активистов и не был в числе очевидцев», - сообщил Гунченко.

По его словам, очередное заседание суда назначено на 24 сентября, на 10:00: «На суд вызваны 30 свидетелей, а всего их более 70».

В числе свидетелей, уточнили корреспонденту Укринформа в суде, значится секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который в 2014 году был заместителем Кернеса, и Антон Геращенко - тогда заместитель главы МВД, которой был в Харькове.

Как сообщал Укринформ, 29 января в Киевском райсуде Полтавы состоялось подготовительное заседание по делу Геннадия Кернеса и двух его охранников, где суд удовлетворил ходатайство семьи Кернеса о продолжении суда после смерти подозреваемого. По словам адвоката Кернеса Александра Гунченко, защита будет требовать полного оправдания Кернеса и его реабилитации.

С начала нового рассмотрения дела Кернеса в марте 2021 года, оба пострадавших - Кутянин и Ряполов - ни разу не явились в Киевский райсуд в Полтаве.

Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите» от осложнений, связанных с коронавирусом.