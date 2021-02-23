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Покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу установят мемориальную доску на здании Харьковского городского совета. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды на заседании 23 февраля, сообщила пресс-служба горсовета.

По словам первого заммэра Александра Новака, мемориальную доску планируют установить за небюджетные средства.

«Также Геннадию Кернесу планируется присвоить звание Почетный гражданин города Харькова», - сообщили в горсовете.  

Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
ForUm

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