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Скульптор Александр Ридный работает над памятником Харьковскому городскому голове в 2010-2020 годах Геннадию Кернесу.

Монумент установят на месте захоронения Кернеса на городском кладбище №2, сообщила пресс-служба горсовета.

Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, Геннадий Кернес будет изображен идущим. Сначала памятник изготовят в глине, чтобы при необходимости внести коррективы.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
ForUm

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