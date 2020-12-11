Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в 125-й пленарной сессии Венецианской комиссии, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

125-пленарная сессия Венецианской комиссии будет проходить 11-12 мая в дистанционном формате.

На заседании члены Комиссии утвердят два срочных заключения по поводу законодательной ситуации с антикоррупционным механизмом, а также реформирование Конституционного Суда Украины.

Необходимо подчеркнуть, что оба документа уже были обнародованы накануне.

Кроме президента Украины, в заседании примет участие президент Албании.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

При этом Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии

4 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».