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Конституционный суд Молдовы в четверг утвердил результат президентских выборов, на которых победила оппозиционная кандидатка Майя Санду, сообщает «Европейская правда».

Адвокат действующего президента Игоря Додона, который проиграл Санду, предложил перенести заседание Конституционного суда, но судьи отклонили его ходатайство.

После двухчасового совещания судьи КС утвердили мандат Санду. Председатель КС Домника Маноле подчеркнула, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно окончательным подсчетам, Санду набрала 57,75%, а Игорь Додон - 42,25%.
ForUm

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